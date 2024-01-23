РНБО ухвалила рішення про економіку України у воєнний час — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Рада нацбезпеки й оборони України ухвалила рішення про економічну безпеку та економічну стабільність у воєнний час. Він додав, що воно допоможе як приватному бізнесу, так і державним інституціям.

Деталі він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

Читайте також:

Вечірнє звернення Зеленського

"Як і домовилися урядовці з представниками бізнесу, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники саме бізнесу. Це відомі імена, відомі очільники українських компаній. Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання — зміцнення нашої економіки, нашого суспільства", — сказав голова держави.

Він додав, що уряд незабаром представить зміни до закону про БЕБ, аби максимально обмежити потенціал будь-якого тиску на легальний бізнес.

"Визначено на рівні РНБО й термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних, треба зняти всю проблематику з податковими накладними. І багато іншого — все детально є в указі", — зазначає Зеленський.

Він зазначив, що держава свою частину морального договору з бізнесом виконає.

"Важливо, щоб і кожен з підприємців в Україні виконав свою частину домовленостей: бізнес сплачує податки, працює легально, "в білу", поважає працівників, працівниць і точно не працює з Росією. Всі ми працюємо лише на українську перемогу!", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський нагородив Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня завідувачку терапевтичного відділення Бериславської ЦРЛ Олену Гуліду. Жінка своєю роботою врятувала понад чотири тисячі людей.

Додамо, що вчора голова держави підписав указ "Про історично населені українцями території РФ", наголосивши, що цей документ має на меті відновлення правди про історію українського народу.