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Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Росії

22 січня 2024 10:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський у День Соборності підписав указ "Про історично населені українцями території РФ". За словами глави держави, цей документ має на меті відновлення правди про історію українського народу.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Указ "Про історично населені українцями території РФ" — що відомо 

Сьогодні, 22 січня Зеленський заявив, що підписав новий указ "Про історично населені українцями території РФ". Як вказує президент, він означає "повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього".

"Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ "Про історично населені українцями території РФ", — зазначив лідер країни.

Наразі не відомо про що саме йдеться в новому указі глави держави. На офіційних сторінках президента цього документу також поки що немає. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував зміни в законодавстві щодо українського громадянства та територій. Він вносить у ВРУ законопроєкт, який дозволить запровадити інститут множинного громадянства.

Додамо, Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності та нагадав рядки, які 105 років тому були проголошені на Софіївській площі. 

Володимир Зеленський
українці
Україна
День Соборності України
указ
президент

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