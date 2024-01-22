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Зеленський привітав українців з Днем Соборності — відео

22 січня 2024 09:31
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Зеленський привітав українців з Днем Соборності — відео
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Щороку 22 січня в Україні відзначають День Соборності. Цього дня 105 років тому на Софійській площі відбулися урочисті збори, під час яких об'єдналися УНР (Українська Народна Республіка) та ЗУНР (Західноукраїнська Народна Республіка).

З нагоди цього дня Президент України Володимир Зеленський привітав українців.  

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У своєму привітанні Зеленський нагадав рядки, які 105 років тому були проголошені на Софіївській площі: "Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України"

Глава держави сказав, що всі українці 24 лютого 2022 року показали, що соборність і самостійність України для нас справжні, а не декларативні цінності. 

"Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатися. Боремося всі. І сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра. Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я — українець", — сказав Президент.

Він наголосив, що тільки сильні українці можуть стати єдиними. І тільки єдині українці можуть бути сильними. Українці в усьому світі.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповіли про історію Дня Соборності та пов'язані з ним історичні події.

Володимир Зеленський
привітання
відео
День Соборності України
війна в Україні

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