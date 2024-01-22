Чому День Соборності 22 січня важливий для українців — відео

Мітинг на Софіївській площі до Дня Злуки УНР і ЗУНР. Фото: Новинарня

Щороку 22 січня українці святкують День Соборності та Свободи України. Таким чином вони вшановуютю пам'ять українських патріотів, що протягом віків боролися за незалежність Української держави.

Новини.LIVE розповість про історію цього свята та пов'язані з ним історичні події.

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День Злуки УНР і ЗУНР

У січні 1918 року була проголошена Українська Народна Республіка, а на землях, які раніше входили до Австро-Угорської імперії, була заснована Західноукраїнська Народна Республіка. У грудні 1918 року лідери обох держав (Симон Петлюра та Євген Петрушевич) в українському місті Фастові підписали акт об’єднання українських земель.

22 січня 1919 року цей договір, що увійшов у історію як "Акт Злуки", був обнародуваний у Києві на Софійській площі.

Хоча реально об'єднання двох державних утворень в єдину Україну тоді так і не відбувся, це свято символізує єдність всіх українських земель. Попри поразку, Акт Злуки став реальним втіленням вікової мрії українців про свою суверенну державу.

Сьогодні відзначають 105-ту річницю проголошення Акту Злуки. Він став симовлом соборницьких прагнень українців по всій Україні.

Цікаві факти про Акт Злуки

1. Однією з найбільших інтриг того дня було, чи цілуватимуть Симон Петлюра та Володимир Винниченко — антирелігійно настроєні діячі — хрест. Священник, підносячи хрест до вуст керівників УНР, нахилився, затуливши собою огляд. Натовп нічого не побачив. Чи цілували українські очільники хрест того дня і досі лишається таємницею.

Володимир Вінниченко та Симон Петлюра. Фото: АрміяInform

2. Того дня, 22 січня 1919 року, площею пройшли кіннота, піхота та артилерія. Національний хор виконав "Ще не вмерла Україна", "Вічний революціонер" та "Вкраїно мати, кат сконав". Урочистість завершилась військовим парадом, який очолив комендант Січових Стрільців Іван Чмола. Це вразило киян, адже це все відбувалося на очах у більшовицької армії.

Військовий парад на Софійській площі. Фото: АрміяInform

3. У сучасній Україні на державному рівні вперше відзначався цей день вже у 1999-му. У 2011 році указом президента Віктора Януковича День соборності 22 січня скасований на офіційному рівні. Відновлено вже у 2014 році після його втечі.

4. Головною традицією у День Соборності став живий ланцюг. Історія починається з 1990 року, коли патріотично налаштовані українці вирішили символічно продемонструвати державну єдність. Він протягувався з Києва до Львова та Івано-Франківська. ця традиція продовжує жити і понині.

Живий ланцюг до Дня соборності у Києві. Фото: Українська правда

5. Цього дня по всьому світу, де існують українські громади, проходять молебні за Українську державу.

Раніше ми повідомляли, що святкування під час війни — складне питання, адже хтось так знімає напругу, але хтось і не згадує про військових в холодних окопах. Якщо святкування відбувається з повагою до ситуації в країні, то це нормально.