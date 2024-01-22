Почему День Соборности 22 января важен для украинцев — видео

Митинг на Софиевской площади ко Дню Соединения УНР и ЗУНР. Фото: Новинка

Каждый год 22 января украинцы празднуют День Соборности и Свободы Украины. Таким образом они чтят память украинских патриотов, которые на протяжении веков боролись за независимость Украинского государства.

Новини.LIVE расскажет об истории этого праздника и связанных с ним исторических событиях.

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День Соединения УНР и ЗУНР

В январе 1918 года была провозглашена Украинская Народная Республика, а на землях ранее входивших в Австро-Венгерскую империю была основана Западноукраинская Народная Республика. В декабре 1918 лидеры обоих государств (Симон Петлюра и Евгений Петрушевич) в украинском городе Фастове подписали акт объединения украинских земель.

22 января 1919 этот договор, вошедший в историю как "Акт Соединения", был обнародован в Киеве на Софийской площади.

Хотя реально объединение двух государственных образований в единую Украину тогда так и не произошло, этот праздник символизирует единство всех украинских земель. Несмотря на поражение, Акт Злуки стал реальным воплощением вековой мечты украинцев о своем суверенном государстве.

Сегодня отмечают 105-ю годовщину провозглашения Акта Соединения. Он стал символом соборнических стремлений украинцев по всей Украине.

Интересные факты об Акт Соединения

1. Одной из самых больших интриг того дня было, будут ли целоваться Симон Петлюра и Владимир Винниченко — антирелигиозно настроенные деятели — крест. Священник, поднося крест к устам руководителей УНР, наклонился, закрыв собой обзор. Толпа ничего не увидела. Целовали ли украинские главы крест в тот день до сих пор остается тайной.

Владимир Винниченко и Симон Петлюра. Фото: АрмияInform

2. В тот день, 22 января 1919 года, по площади прошли конница, пехота и артиллерия. Национальный хор исполнил "Еще не умерла Украина", "Вечный революционер" и "Украина мать, палач скончался". Торжество завершилось военным парадом, который возглавил комендант Сечевых Стрельцов Иван Чмола. Это поразило киевлян, ведь это все происходило на виду у большевистской армии.

Военный парад на Софийской площади. Фото: АрмияInform

3. В современной Украине на государственном уровне впервые отмечался этот день уже в 1999 году. В 2011 году указом президента Виктора Януковича День соборности 22 января упразднен на официальном уровне. Возобновлена уже в 2014 году после его бегства.

4. Главной традицией в День Соборности стала живая цепь. История начинается с 1990 года, когда патриотически настроенные украинцы решили символически продемонстрировать государственное единство. Он протягивался из Киева во Львов и Ивано-Франковск. эта традиция продолжает жить и поныне.

Живая цепь ко Дню соборности в Киеве. Фото: Украинская правда

5. В этот день по всему миру, где существуют украинские общины, проходят молебны за украинское государство.

Ранее мы сообщали, что празднование во время войны — сложный вопрос, ведь кто-то так снимает напряжение, но кто-то и не упоминает о военных в холодных окопах. Если празднование проходит с уважением к ситуации в стране, то это нормально.