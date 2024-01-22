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Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности — видео

22 января 2024 09:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности — видео
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Каждый год 22 января в Украине отмечают День Соборности. В этот день 105 лет назад на Софийской площади состоялось торжественное собрание, во время которого объединились УНР (Украинская Народная Республика) и ЗУНР (Западноукраинская Народная Республика).

В этот день Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев.

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В своем поздравлении Зеленский напомнил строки, которые 105 лет назад были провозглашены на Софиевской площади: "Сбылись вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины".

Глава государства сказал, что все украинцы 24 февраля 2022 показали, что соборность и самостоятельность Украины для нас настоящие, а не декларативные ценности.

"Когда все украинцы держатся за руки, они не поднимут их вверх, чтобы сдаться. Боремся все. И сегодня это касается не только обоих берегов Днепра. Сегодня соборность украинцев охватывает оба полушария Земли, в каждом уголке которого 24 февраля прозвучало: я — украинец", — сказал Президент.

Он подчеркнул, что только сильные украинцы могут стать единственными. И только единственные украинцы могут быть сильными. Украинцы по всему миру.

Напомним, Новини.LIVE рассказали об истории Дня Соборности и связанных с ним исторических событиях.

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