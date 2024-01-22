Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в День Соборности подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ". По словам главы государства, этот документ направлен на восстановление правды об истории украинского народа.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Сегодня, 22 января, Зеленский заявил, что подписал новый указ "Об исторически населенных украинцами территории РФ". Как указывает президент, он означает "возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

"Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия ради соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Ради этой цели сегодня мною подписан указ "Об исторически населенных украинцами территорий РФ", — отметил лидер страны.

Пока неизвестно о чем именно идет речь в новом указе главы государства. На официальных страницах президента этого документа также пока нет.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал изменения в законодательстве по украинскому гражданству и территориям. Он вносит в ВРУ законопроект, позволяющий ввести институт множественного гражданства.

Добавим, Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности и напомнил строчки, которые 105 лет назад были провозглашены на Софиевской площади.