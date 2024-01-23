Врятувала понад чотири тисячі життів — Зеленський вручив орден лікарці з Херсонщини

Завідувачка терапевтичного відділення Бериславської ЦРЛ Олена Гуліда. Фото: Telegram Олександра Прокудіна

Президент України Володимир Зеленський нагородив Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня завідувачку терапевтичного відділення Бериславської ЦРЛ Олену Гуліду. Жінка своєю роботою врятувала понад чотири тисячі людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

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За даними голови ОДА, свою вірність присязі Гіппократа жінка довела під час повномасштабного вторгнення Росії, коли залишилася у на той момент захопленому Херсоні, і продовжила рятувати життя разом з п'ятьма своїми колегами.

Допис Прокудіна. Джерелo: Telegram

"Жоден фахівець не пішов на співпрацю з росіянами, витримуючи постійний тиск і погрози. Стійко продовжили допомагати нашим людям. Працювати доводилося у надскладних умовах. Пані Олена піклувалася про хворих, зашивала і перевʼязувала рани постраждалих", — пише Прокудін.

Він додає, що після звільнення правобережжя області, та торішній авіаудар, жінка та її колеги лишилися працювати в напівзруйнованій лікарні. За свою самовідданість та відвагу Володимир Зеленський нагородив медикиню Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Нагадаємо, що раніше з нагоди Дня Соборності України Володимир Зеленський нагородив медаллю слюсаря ЖКС "Хмельницький" Валерія Лукашова. Комунальник одним с першим вирушив на місці влучання російської ракети у будинок 29 грудня. Додамо, що перед цим голова держави вручив сертифікати на квартири Героям України. Водночас їх також отримали й рідні загиблих Героїв.