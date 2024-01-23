Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Врятувала понад чотири тисячі життів — Зеленський вручив орден лікарці з Херсонщини arrow

Врятувала понад чотири тисячі життів — Зеленський вручив орден лікарці з Херсонщини

23 січня 2024 21:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Врятувала понад чотири тисячі життів — Зеленський вручив орден лікарці з Херсонщини
Завідувачка терапевтичного відділення Бериславської ЦРЛ Олена Гуліда. Фото: Telegram Олександра Прокудіна
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський нагородив Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня завідувачку терапевтичного відділення Бериславської ЦРЛ Олену Гуліду. Жінка своєю роботою врятувала понад чотири тисячі людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Зеленський нагородив орденом лікарку з Херсонщини

За даними голови ОДА, свою вірність присязі Гіппократа жінка довела під час повномасштабного вторгнення Росії, коли залишилася у на той момент захопленому Херсоні, і продовжила рятувати життя разом з п'ятьма своїми колегами.

Врятувала понад чотири тисячі життів — Зеленський вручив орден лікарці з Херсонщини
Допис Прокудіна. Джерелo: Telegram

"Жоден фахівець не пішов на співпрацю з росіянами, витримуючи постійний тиск і погрози. Стійко продовжили допомагати нашим людям. Працювати доводилося у надскладних умовах. Пані Олена піклувалася про хворих, зашивала і перевʼязувала рани постраждалих", — пише Прокудін.

Він додає, що після звільнення правобережжя області, та торішній авіаудар, жінка та її колеги лишилися працювати в напівзруйнованій лікарні. За свою самовідданість та відвагу Володимир Зеленський нагородив медикиню Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. 

Нагадаємо, що раніше з нагоди Дня Соборності України Володимир Зеленський нагородив медаллю слюсаря ЖКС "Хмельницький" Валерія Лукашова. Комунальник одним с першим вирушив на місці влучання російської ракети у будинок 29 грудня. Додамо, що перед цим голова держави вручив сертифікати на квартири Героям України. Водночас їх також отримали й рідні загиблих Героїв. 

Володимир Зеленський
медики
нагорода
Херсонська область
війна в Україні
Олександр Прокудін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі