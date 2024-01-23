Спасла более четырех тысяч жизней — Зеленский вручил орден врачу из Херсонской области

Заведующая терапевтическим отделением Бериславской ЦРБ Елена Гулида. Фото: Telegram Александра Прокудина

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Орденом княгини Ольги ІІІ степени заведующую терапевтическим отделением Бериславской ЦРБ Елену Гулиду. Женщина своей работой спасла более четырех тысяч человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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По данным главы ОГА, свою верность клятве Гиппократа женщина доказала во время полномасштабного вторжения России, когда осталась в тот момент захваченном Херсоне, и продолжила спасать жизни вместе с пятью своими коллегами.

ПостПрокудина. Источник: Telegram

"Ни один специалист не пошел на сотрудничество с россиянами, выдерживая постоянное давление и угрозы. Стойко продолжили помогать нашим людям. Работать приходилось в сверхсложных условиях. Елена заботилась о больных, зашивала и перевязывала раны пострадавших", — пишет Прокудин.

Он добавляет, что после освобождения правобережья области и прошлогодний авиаудар, женщина и ее коллеги остались работать в полуразрушенной больнице. За свою самоотверженность и отвагу Владимир Зеленский наградил медика Орденом княгини Ольги III степени.

Напомним, что по случаю Дня Соборности Украины Владимир Зеленский наградил медалью слесаря ЖКС "Хмельницкий" Валерия Лукашова. Коммунальщик одним из первым отправился на месте попадания российской ракеты в здание 29 декабря. Добавим, что до этого глава государства вручил сертификаты на квартиры Героям Украины. Также их также получили и родные погибших Героев.