СНБО принял решение об экономике Украины в военное время — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение об экономической безопасности и экономической стабильности в военное время. Он добавил, что оно поможет как частному бизнесу, так и государственным институтам.

Детали он рассказал в своем вечернем видеообращении.

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"Как и договорились чиновники с представителями бизнеса, будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства, и в его состав войдут представители именно бизнеса. Это известные имена, известные руководители украинских компаний. Бизнес, работающий ради миллионов людей. Технологический бизнес, финансы, услуги и другие отрасли. Разные отрасли, чтобы были разные взгляды. Но одна задача — укрепление нашей экономики, нашего общества", — сказал глава государства.

Он добавил, что правительство в скором времени представит изменения в закон о БЭБ, чтобы максимально ограничить потенциал любого давления на легальный бизнес.

"Определены на уровне СНБО и срок три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия. Также должен быть проведен аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных, нужно снять всю проблематику с налоговыми накладными. И многое другое — все подробно есть в указе", — отмечает Зеленский.

Он отметил, что государство свою часть морального договора с бизнесом выполнит.

"Важно, чтобы и каждый из предпринимателей в Украине выполнил свою часть договоренностей: бизнес платит налоги, работает легально, "в белую", уважает работников, работниц и точно не работает с Россией. Все мы работаем только на украинскую победу!" — подвел итоги Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский наградил Орденом княгини Ольги ІІІ степени заведующую терапевтическим отделением Бериславской ЦРБ Елену Гулиду. Женщина своей работой спасла более четырех тысяч человек.

Добавим, что вчера глава государства подписал указ "Об исторически населенных украинцами территории РФ", подчеркнув, что этот документ преследует цель восстановления правды об истории украинского народа.