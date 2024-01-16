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США можуть передати Україні заморожені кошти РФ

16 січня 2024 05:59
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Передача заморожених активів РФ Україні: що є у США
Зустріч президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена. Фото: ОП
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Президент США може легально конфіскувати заморожені російські кошти і передати їх на потреби Україні. Це рішення не юридичне чи судове, а політичне.

За підрахунками, у Штатах знаходиться $38 млрд російських грошей.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав Уріель Епштейн, виконавчий директор американської некомерційної організації Renew Democracy Initiative.

 

"Потрібно знайти, у яких саме банках зберігаються російські гроші. І Президент США може легально конфіскувати їх та передати Україні. Це політичне питання. І тут слід переконати Джека Салівана та міністра фінансів зробити це", — наголосив Епштейн.

Наразі, за його словами, обговорюється аргумент не на користь цього рішення, що деякі країни не захочуть працювати з доларом через його ризикованість. Але оскільки російські гроші вже заморожені так чи інакше, але це вже ризик, додав Епштейн.

Нагадаємо, на переконання Президента України Володимира Зеленського, російські активи, що знаходяться за кордоном мають бути використані для допомоги Україні. Загальна їх вартість становить 300 мільярдів доларів.

США
війна
Україна
гроші
Росія

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