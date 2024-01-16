Передача замороженных активов РФ Украине: что есть в США

Встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Фото: ОП

Президент США может легально конфисковать замороженные российские средства и передать их потребностям Украине. Это решение не юридическое или судебное, а политическое.

По подсчетам, в Штатах находится $38 млрд. российских денег.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал Уриэль Эпштейн, исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative.

"Нужно найти, в каких именно банках хранятся российские деньги. И Президент США может легально конфисковать их и передать Украине. Это политический вопрос. И здесь следует убедить Джека Саливана и министра финансов сделать это", — подчеркнул Эпштейн.

По его словам, обсуждается аргумент не в пользу этого решения, мол некоторые страны не захотят работать с долларом из-за его рискованности. Но поскольку российские деньги уже заморожены так или иначе, это уже риск, добавил Эпштейн.

Напомним, по убеждению Президента Украины Владимира Зеленского, находящиеся за рубежом российские активы должны быть использованы для помощи Украине. Общая их стоимость составляет 300 миллиардов долларов.