Украина и США усиливают контроль над использованием международной помощи

Министр обороны Рустем Умеров вместе с американскими партнерами. Фото: пресс-служба Минобороны

Украина и США усиливают свое сотрудничество в сфере контроля в использовании международной помощи. Поэтому министр обороны Рустем Умеров сегодня, 31 января, встретился с Генеральным Инспектором Министерства обороны США Робертом Сторчем в Киеве, чтобы обсудить этот вопрос.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Детали встречи

Отмечается, что во время встречи Умеров рассказал о проводимых в министерстве институциональных трансформациях. А именно о:

введении действенной системы надзора,

менеджменте рисков,

соответствии,

предотвращении коррупции в сфере закупок,

внедрении инструментов демократического контроля в области обороны.

Министр обороны Рустем Умеров в ходе встречи. Фото: пресс-служба Минобороны

"До конца апреля у нас будет стопроцентная уверенность, что все надзорные механизмы будут внедрены, и система будет работать", — заверил министр.

Подписание меморандума

Также во время встречи Главная инспекция Министерства обороны Украины и Офис Генерального инспектора Министерства обороны США подписали Меморандум о взаимопонимании. Целью документа является усиление сотрудничества в сфере контроля использования международной помощи.

Подписание меморандума. Фото: пресс-служба Минобороны

Этот меморандум предусматривает:

обмен актуальными данными для того, чтобы выявлять, подтверждать и предотвращать мошенничество или коррупцию, которая влияет или касается помощи по безопасности от США;

проведение мероприятий по выявлению,

подтверждения и предотвращения мошенничества и коррупции;

создание механизма взаимной передачи запросов по расследованиям и мероприятий в пределах полномочий и юрисдикции обеих сторон;

организацию встреч для того, чтобы определять приоритетные направления сотрудничества для достижения целей.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что США являются одним из самых больших доноров Украины. По его словам, главным приоритетом для нашего государства в сотрудничестве с партнерами является подотчетность и прозрачность.