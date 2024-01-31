Украина и США усиливают контроль над использованием международной помощи
Украина и США усиливают свое сотрудничество в сфере контроля в использовании международной помощи. Поэтому министр обороны Рустем Умеров сегодня, 31 января, встретился с Генеральным Инспектором Министерства обороны США Робертом Сторчем в Киеве, чтобы обсудить этот вопрос.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Детали встречи
Отмечается, что во время встречи Умеров рассказал о проводимых в министерстве институциональных трансформациях. А именно о:
- введении действенной системы надзора,
- менеджменте рисков,
- соответствии,
- предотвращении коррупции в сфере закупок,
- внедрении инструментов демократического контроля в области обороны.
"До конца апреля у нас будет стопроцентная уверенность, что все надзорные механизмы будут внедрены, и система будет работать", — заверил министр.
Подписание меморандума
Также во время встречи Главная инспекция Министерства обороны Украины и Офис Генерального инспектора Министерства обороны США подписали Меморандум о взаимопонимании. Целью документа является усиление сотрудничества в сфере контроля использования международной помощи.
Этот меморандум предусматривает:
- обмен актуальными данными для того, чтобы выявлять, подтверждать и предотвращать мошенничество или коррупцию, которая влияет или касается помощи по безопасности от США;
- проведение мероприятий по выявлению,
- подтверждения и предотвращения мошенничества и коррупции;
- создание механизма взаимной передачи запросов по расследованиям и мероприятий в пределах полномочий и юрисдикции обеих сторон;
- организацию встреч для того, чтобы определять приоритетные направления сотрудничества для достижения целей.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что США являются одним из самых больших доноров Украины. По его словам, главным приоритетом для нашего государства в сотрудничестве с партнерами является подотчетность и прозрачность.
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