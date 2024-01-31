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Украина и США усиливают контроль над использованием международной помощи

31 января 2024 20:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украина и США усиливают контроль над использованием международной помощи
Министр обороны Рустем Умеров вместе с американскими партнерами. Фото: пресс-служба Минобороны
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украина и США усиливают свое сотрудничество в сфере контроля в использовании международной помощи. Поэтому министр обороны Рустем Умеров сегодня, 31 января, встретился с Генеральным Инспектором Министерства обороны США Робертом Сторчем в Киеве, чтобы обсудить этот вопрос.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Детали встречи

Отмечается, что во время встречи Умеров рассказал о проводимых в министерстве институциональных трансформациях. А именно о:

  • введении действенной системы надзора,
  • менеджменте рисков,
  • соответствии,
  • предотвращении коррупции в сфере закупок,
  • внедрении инструментов демократического контроля в области обороны.
усиление контроля финансовой помощи от США
Министр обороны Рустем Умеров в ходе встречи. Фото: пресс-служба Минобороны

"До конца апреля у нас будет стопроцентная уверенность, что все надзорные механизмы будут внедрены, и система будет работать", — заверил министр.

Подписание меморандума

Также во время встречи Главная инспекция Министерства обороны Украины и Офис Генерального инспектора Министерства обороны США подписали Меморандум о взаимопонимании. Целью документа является усиление сотрудничества в сфере контроля использования международной помощи.

усиление контроля финансовой помощи от США
Подписание меморандума. Фото: пресс-служба Минобороны

Этот меморандум предусматривает:

  • обмен актуальными данными для того, чтобы выявлять, подтверждать и предотвращать мошенничество или коррупцию, которая влияет или касается помощи по безопасности от США; 
  • проведение мероприятий по выявлению,
  • подтверждения и предотвращения мошенничества и коррупции;
  • создание механизма взаимной передачи запросов по расследованиям и мероприятий в пределах полномочий и юрисдикции обеих сторон;
  • организацию встреч для того, чтобы определять приоритетные направления сотрудничества для достижения целей.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что США являются одним из самых больших доноров Украины. По его словам, главным приоритетом для нашего государства в сотрудничестве с партнерами является подотчетность и прозрачность.

США
Киев
финансовая помощь
война в Украине
контроль
Умеров

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