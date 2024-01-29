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Умєров розповів про незаплановані перевірки ТЦК та СП, де виявили "багато порушень"

29 січня 2024 01:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Умєров розповів про незаплановані перевірки ТЦК та СП, де виявили "багато порушень"
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров відзвітував про результати відомства за тиждень, серед яких викриття корупційних схем у закупівлі снарядів та боєприпасів для ЗСУ, а також здобутки міжнародної співпраці з партнерами. Крім того, очільник міністерства розповів про незаплановані перевірки ТЦК та СП, де фіксують "багато порушень".

Про це Рустем Умєров написав у Facebook.

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Умєров про результати тижня

"Важливий насичений тиждень. Очищення системи. Маємо перші конкретні результати", — зазначив міністр.

За його словами, серед цих результатів:

Також очільник Міноборони розповів, що продовжуються незаплановані перевірки складів з продуктами в військових частинах, де зафіксували непопоставку продовольства на понад 50 млн грн. На минулому тижні Міністерство змінило постачальника деяким військовим частинам.

"Проводимо незаплановані перевірки ТЦК та СП в регіонах. Фіксуємо багато порушень. Команда Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки. Вдячний СБУ, ДБР та ГПУ за злагоджену кооперацію та професійну роботу", — написав Умєров.

Інфографіка "Очищення системи"
Інфографіка "Очищення системи". Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Звіт роботи з міжнародними партнерами

Умєров згадав і про співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема перше у 2024 онлайн-засідання Рамштайну, а також співробітництво України й Бельгії в оборонній промисловості.

"Спільний форум з локалізації виробництва з країнами Балтії. Запропонував Міністру закордонних справ Литви Ґабріелюсу Ландсберґісу під час його візиту провести такий форум найближчим часом. Маємо великий потенціал з країнами Балтії по розширенню виробництва дронів та боєприпасів до них", — розповів міністр. 

Він також додав, що до коаліції дронів мають наміри долучитися Швеція та Велика Британія. Крім того, є новий учасник  ІТ коаліції — Нідерланди.

"Працюємо далі!" — наголосив Умєров.

Інфографіка "Міжнародна підтримка"
Інфографіка "Міжнародна підтримка". Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Рустема Умєрова

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Рустема Умєрова
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Рустема Умєрова

Нагадаємо, що Рустем Умєров розповів про плани на 2024 рік. За його словами, Україна і надалі працюватиме над поверненням окупованих територій в межах кордонів 1991 року.

держбюджет
Міноборони
скандал
зброя
ЗСУ
корупція
гроші
боєприпаси
Міністерство оборони
війна в Україні
війна
Умєров

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