Умєров розповів про незаплановані перевірки ТЦК та СП, де виявили "багато порушень"

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: УП

Міністр оборони України Рустем Умєров відзвітував про результати відомства за тиждень, серед яких викриття корупційних схем у закупівлі снарядів та боєприпасів для ЗСУ, а також здобутки міжнародної співпраці з партнерами. Крім того, очільник міністерства розповів про незаплановані перевірки ТЦК та СП, де фіксують "багато порушень".

Про це Рустем Умєров написав у Facebook.

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Умєров про результати тижня

"Важливий насичений тиждень. Очищення системи. Маємо перші конкретні результати", — зазначив міністр.

За його словами, серед цих результатів:

Повернули в 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для ЗСУ.

Ще на 1,5 млрд грн — Міноборони виграло суд у справі ТОВ "Львівський арсенал" за непостачання оплачених мін.

Вручили підозри низці посадовців Міністерства та їх спільникам, які за версією слідства заволоділи майже 1,5 млрд грн відомства для закупівлі мінометних пострілів для ЗСУ.

Також очільник Міноборони розповів, що продовжуються незаплановані перевірки складів з продуктами в військових частинах, де зафіксували непопоставку продовольства на понад 50 млн грн. На минулому тижні Міністерство змінило постачальника деяким військовим частинам.

"Проводимо незаплановані перевірки ТЦК та СП в регіонах. Фіксуємо багато порушень. Команда Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки. Вдячний СБУ, ДБР та ГПУ за злагоджену кооперацію та професійну роботу", — написав Умєров.

Інфографіка "Очищення системи". Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Звіт роботи з міжнародними партнерами

Умєров згадав і про співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема перше у 2024 онлайн-засідання Рамштайну, а також співробітництво України й Бельгії в оборонній промисловості.

"Спільний форум з локалізації виробництва з країнами Балтії. Запропонував Міністру закордонних справ Литви Ґабріелюсу Ландсберґісу під час його візиту провести такий форум найближчим часом. Маємо великий потенціал з країнами Балтії по розширенню виробництва дронів та боєприпасів до них", — розповів міністр.

Він також додав, що до коаліції дронів мають наміри долучитися Швеція та Велика Британія. Крім того, є новий учасник ІТ коаліції — Нідерланди.

"Працюємо далі!" — наголосив Умєров.

Інфографіка "Міжнародна підтримка". Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Рустема Умєрова

Нагадаємо, що Рустем Умєров розповів про плани на 2024 рік. За його словами, Україна і надалі працюватиме над поверненням окупованих територій в межах кордонів 1991 року.