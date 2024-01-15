Умєров розповів про плани України на 2024 рік

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: УНІАН

Україна і надалі працюватиме над поверненням окупованих територій в межах кордонів 1991 року. Це продовжує бути її стратегічною метою, яка може різнитися із військовими планами, про які знає лише Україна та її партнери.

Про це у Давосі заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Україна поверне свої території

"Стратегічна мета України — вийти на кордони 1991 року. Військові цілі можуть бути відмінними. Інтенсивність дій завжди залежить від того, що буде робити наш ворог. Ми будемо битися, поки не досягнемо стратегічної мети, і саме для цього нам необхідна підтримка з боку партнерів", — зазначив очільник Міноборони України.

Умєров також зауважив, що боротьба Україна має широку підтримку, зокрема, в США, а військові плани можуть бути відомими лише Україні та її партнерам.

"Наші військові завдання завжди досягаються за планом та за погодженням з партнерами. Ми вже повернули 50 відсотків своєї території, звільнили північний захід Чорного моря від російського флоту, який виходить з окупованого Криму. Ми будемо повертати продовжувати повертати контроль над нашими територіями. Яким є план на 2024 рік — це лише Україна та її партнери знають", — сказав Рустем Умєров.

Він зазначив, що всі розмови про те, що Україну примушують відмовитися від повернення Криму та інших окупованих територій, не мають під собою жодного ґрунту.

Раніше ми повідомляли, що міністр оборони Рустем Умєров прокоментував безпекову угоду між Україною та Великою Британією. За його словами, більше не повториться Будапештський меморандум.

Нагадуємо, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова. В ньому враховані всі пропозиції, погоджені на засіданнях комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.