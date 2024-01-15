Умеров рассказал о планах Украины на 2024 год

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Укринформ

Украина и дальше будет работать над возвращением оккупированных территорий в пределах границ 1991 года. Это продолжает быть ее стратегической целью, которая может отличаться от военных планов, о которых знает только Украина и ее партнеры.

Об этом в Давосе заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает корреспондент Укринформа.

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"Стратегическая цель Украины — выйти на границы 1991 года. Военные цели могут быть отличными. Интенсивность действий всегда зависит от того, что будет делать наш враг. Мы будем драться, пока не достигнем стратегической цели, и именно для этого нам необходима поддержка со стороны партнеров", — отметил глава минобороны Украины.

Умеров также отметил, что борьба Украины имеет широкую поддержку, в частности, в США, а военные планы могут быть известны только Украине и ее партнерам.

"Наши военные задачи всегда достигаются по плану и согласованию с партнерами. Мы уже вернули 50 процентов своей территории, освободили северо-запад Черного моря от российского флота, который выходит из оккупированного Крыма. Мы будем возвращать продолжать возвращать контроль над нашими территориями. Каков план на 2024 год — это только Украина и ее партнеры знают", — сказал Рустем Умеров.

Он отметил, что все разговоры о том, что Украину заставляют отказаться от возвращения Крыма и других оккупированных территорий, не имеют под собой никаких оснований.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Рустем Умеров прокомментировал соглашение о безопасности между Украиной и Великобританией. По его словам, больше не повторится Будапештский меморандум.

Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова. В нем учтены все предложения, согласованные на заседаниях комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке.