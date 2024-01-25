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До Києва прибув міністр закордонних справ Литви

25 січня 2024 14:27
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До Києва прибув міністр закордонних справ Литви
Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс на вокзалі в Києві. Фото: twitter/GLandsbergis
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні з візитом до України прибув міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Це вже восьмий візит урядовця до Києва з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив Габріелюс Ландсбергіс у своєму Х

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Візит очільника МЗС Литви до Києва 25 січня

У четвер, 25 січня, до України прибув очільник литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс. Разом зі своєю делегацією він зійшов з потяга на київському залізничному вокзалі, де їх  зустріли посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас та посол України у Литві Петро Бешта.

"Я повернувся до столиці найбільш надихаючих європейців, яких я коли-небудь зустрічав, і знав. Сподіваюсь, Литва може допомогти їм ще більше. Слава Україні!" — написав Ландсбергіс у своїх соцмережах. 

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Як відомо, візит триватиме декілька днів. За цей час міністр Литви зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим та іншими офіційними особами.

"Ці зустрічі будуть присвячені можливим сценаріям на цей рік і тому, що ми можемо зробити, щоб допомогти уникнути деяких складних сценаріїв для України", — сказав він.

Нагадаємо, 22 січня до Києва прибув з візитом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Це його перше офіційне відрядження в Україну на посаді прем'єра. 

Додамо, раніше Дональд Туск заявив, що у світі не повинно виникати сумнівів стосовно прихильності Польщі до України у війні проти Росії. Він не дозволить, аби в уряді країни поширювали антиукраїнські настрої. 

Київ
Литва
переговори
МЗС
війна в Україні

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