В Киев прибыл министр иностранных дел Литвы

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис на вокзале в Киеве. Фото: twitter/GLandsbergis

Сегодня с визитом в Украину прибыл министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Это уже восьмой визит чиновника в Киев с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил Габриелюс Ландсбергис в своем Х.

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Визит главы МИД Литвы в Киев 25 января

В четверг, 25 января, в Украину прибыл глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис. Вместе со своей делегацией он сошел с поезда на киевском железнодорожном вокзале, где их встретили посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас и посол Украины в Литве Петр Бешта.

"Я вернулся в столицу самых вдохновляющих европейцев, которых я когда-либо встречал, и знал. Надеюсь, Литва может помочь им еще больше. Слава Украине!" — написал Ландсбергис в своих соцсетях.

Как известно, визит продлится несколько дней. За это время министр Литвы встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым и другими официальными лицами.

"Эти встречи будут посвящены возможным сценариям на этот год и тому, что мы можем сделать, чтобы помочь избежать некоторых сложных сценариев для Украины", — сказал он.

Напомним, 22 января в Киев прибыл с визитом премьер-министр Польши Дональд Туск. Это его первая официальная командировка в Украину в должности премьера.

Добавим, ранее Дональд Туск заявил, что в мире не должно возникать сомнений в приверженности Польше Украине в войне против России. Он не позволит, чтобы в правительстве страны распространялись антиукраинские настроения.