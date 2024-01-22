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До Києва прибув прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

22 січня 2024 09:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
До Києва прибув прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на залізничному вокзалі у Києві. Фото: пресслужба Канцелярії премʼєра
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приїхав до Києва сьогодні, 22 січня. Це його перше офіційне відрядження в Україну на посаді прем'єра. 

Про це повідомила пресслужба Канцелярії премʼєра.

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Візит Дональда Туска в Україну

Сьогодні Дональд Туск зустрінеться та проведе перемовини з Президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Денисом Шмигалем.

Очікується, що під час зустрічі високопосадовці сусідніх країн обговорять проблему ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції. Ще однією темою для обговорень стане  блокування КПП на кордоні з Україною польськими перевізниками.

Від початку повномасштабного вторгнення та вступу на посаду прем'єр-міністра Польща це перший візит Дональда Туска в Україну.

Скриншот допису Канцелярії
Скриншот допису пресслужби Канцелярії

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у світі не повинно виникати сумнівів стосовно прихильності Польщі до України у війні проти Росії. Він не дозволить, аби в уряді країни поширювали антиукраїнські настрої.

Додамо, фермери в Польщі мають намір провести акцію протесту проти імпорту українського зерна, під час якої планують блокувати дороги по всій країні протягом двох годин. Акція запланована на 24 січня та триватиме з 12:00 до 14:00 за місцевим часом.

Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Польща
Київ
Україна
Дональд Туск

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