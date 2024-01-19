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Польські фермери оголосили про нову акцію протесту проти імпорту зерна з України

19 січня 2024 19:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польські фермери оголосили про нову акцію протесту проти імпорту зерна з України
Польські фермери на акції протесту. Фото: newsnadzis.pl
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Фермери в Польщі мають намір провести акцію протесту, під час якої планують блокувати дороги по всій країні протягом двох годин. Акція запланована на 24 січня та триватиме з 12:00 до 14:00 за місцевим часом.

Про це повідомляє сайт inpoland.net.pl

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Представник сільськогосподарської організації Solidarność Адріан Вавжіняк закликав до участі у протестах фермерів асоціації Польщі.

Основною причиною протестів є невдоволення імпортом зерна з України та політикою Європейського Союзу, яка, на думку фермерів, може серйозно обмежити виробництво сільськогосподарської продукції в Польщі та ЄС.

Крім того, фермери можуть знову організувати блокаду на польсько-українському кордоні в день проведення мітингу.

Нагадаємо, що фермери та перевізники Румунії продовжуватимуть свої протести після того, як відбулися переговори з Міністерством фінансів, які не принесли результатів. Зазначається, що ці переговори тривали близько чотирьох годин. Наразі блокування кордону триває.

Крім того, румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Він розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

Польща
дороги
протести
Україна
фермери
зерно
імпорт

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