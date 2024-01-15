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Протест фермеров в Германии — в Берлине приостановлено движение

15 января 2024 13:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Протест фермеров в Германии — в Берлине приостановлено движение
Протест фермеров в Германии. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за протестов фермеров в Берлине приостановили движение транспорта. Как известно, причинами протестов стали планы правительства упразднить налоговые льготы на дизель для сельхозтехники. 

Об этом сообщает Spiegel.

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Протесты фермеров в Германии

В понедельник в Германии начался обширный транспортный хаос. Фермеры съезжаются со всех сторон на своих огромных тракторах с плакатами — ожидается, что их будет около 5000. Акции протеста также запланированы в нескольких других городах.

  • Протест фермеров в Германии. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
  • Протест фермеров в Германии. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
  • Протест фермеров в Германии. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
  • Протест фермеров в Германии. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
  • Протест фермеров в Германии. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
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Как известно, причинами протестов стали планы правительства упразднить налоговые льготы на дизель для сельхозтехники.

Впервые акция началась 8 января. Она является самой большой с начала волны протестов фермеров. Несмотря на некоторые уступки правительству, они требуют возвращения прежних условий покупки аграрного дизельного горючего.

В то же время в Ассоциации фермеров выразили опасения по поводу протестов. Там считают, что протесты могут использовать праворадикалы. Президент ассоциации Йоахим Руквид заявил, что участие правых и других радикальных групп в протестах нежелательно.

Напомним, что ранее мы сообщали , что Германия находится "на грани гражданской войны". Это обусловлено массовым протестом фермеров, а также представителями ряда других отраслей, готовых присоединиться.

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Германия
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фермеры

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