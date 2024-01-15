Протест фермерів у Німеччині — в Берліні призупинений рух
Через протести фермерів у Берліні призупинили рух транспорту. Як відомо, причинами протестів стали плани уряду скасувати податкові пільги на дизель для сільгосптехніки.
Про це повідомляє Spiegel.
Протести фермерів в Німеччини
У понеділок у Німеччині почався великий транспортний хаос. Фермери з'їжджаються з усіх боків на своїх величезних тракторах із плакатами — очікується, що їх буде близько 5000. Акції протесту заплановані також в кількох інших містах.
-
Протест фермерів в Німеччині. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
-
Протест фермерів в Німеччині. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
-
Протест фермерів в Німеччині. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
-
Протест фермерів в Німеччині. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
-
Протест фермерів в Німеччині. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
Як відомо, причинами протестів стали плани уряду скасувати податкові пільги на дизель для сільгосптехніки.
Вперше акція розпочалася 8 січня. Вона є найбільшою від початку хвилі протестів фермерів. Попри деякі поступки уряду, вони вимагають повернення колишніх умов купівлі аграрного дизельного пального.
Водночас в Асоціації фермерів висловили побоювання щодо протестів. Там вважають, що протести можуть використати праворадикали. Президент асоціації Йоахім Руквід заявив, що участь правих та інших радикальних груп у протестах є небажаною.
Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що Німеччина перебуває "на межі громадянської війни". Це зумовлено масовим протестом фермерів, а також представниками низки інших галузей, які готові долучитися.
Читайте Новини.LIVE!