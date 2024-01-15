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Протест фермерів у Німеччині — в Берліні призупинений рух

15 січня 2024 13:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Протест фермерів у Німеччині — в Берліні призупинений рух
Протест фермерів в Німеччині. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через протести фермерів у Берліні призупинили рух транспорту. Як відомо, причинами протестів стали плани уряду скасувати податкові пільги на дизель для сільгосптехніки.

Про це повідомляє Spiegel

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Протести фермерів в Німеччини

У понеділок у Німеччині почався великий транспортний хаос. Фермери з'їжджаються з усіх боків на своїх величезних тракторах із плакатами — очікується, що їх буде близько 5000. Акції протесту заплановані також в кількох інших містах.

  • Протест фермерів в Німеччині. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
  • Протест фермерів в Німеччині. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
  • Протест фермерів в Німеччині. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
  • Протест фермерів в Німеччині. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
  • Протест фермерів в Німеччині. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
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Як відомо, причинами протестів стали плани уряду скасувати податкові пільги на дизель для сільгосптехніки.

Вперше акція розпочалася 8 січня. Вона є найбільшою від початку хвилі протестів фермерів. Попри деякі поступки уряду, вони вимагають повернення колишніх умов купівлі аграрного дизельного пального.

Водночас в Асоціації фермерів висловили побоювання щодо протестів. Там вважають, що протести можуть використати праворадикали. Президент асоціації Йоахім Руквід заявив, що участь правих та інших радикальних груп у протестах є небажаною.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що Німеччина перебуває "на межі громадянської війни". Це зумовлено масовим протестом фермерів, а також представниками низки інших галузей, які готові долучитися.

ціни на паливо
Німеччина
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фермери

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