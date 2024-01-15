Протест фермерів у Німеччині — в Берліні призупинений рух

Протест фермерів в Німеччині. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Через протести фермерів у Берліні призупинили рух транспорту. Як відомо, причинами протестів стали плани уряду скасувати податкові пільги на дизель для сільгосптехніки.

Про це повідомляє Spiegel.

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Протести фермерів в Німеччини

У понеділок у Німеччині почався великий транспортний хаос. Фермери з'їжджаються з усіх боків на своїх величезних тракторах із плакатами — очікується, що їх буде близько 5000. Акції протесту заплановані також в кількох інших містах.

Протест фермерів в Німеччині. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Протест фермерів в Німеччині. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Протест фермерів в Німеччині. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Протест фермерів в Німеччині. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Протест фермерів в Німеччині. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen 1 / 5

Як відомо, причинами протестів стали плани уряду скасувати податкові пільги на дизель для сільгосптехніки.

Вперше акція розпочалася 8 січня. Вона є найбільшою від початку хвилі протестів фермерів. Попри деякі поступки уряду, вони вимагають повернення колишніх умов купівлі аграрного дизельного пального.

Водночас в Асоціації фермерів висловили побоювання щодо протестів. Там вважають, що протести можуть використати праворадикали. Президент асоціації Йоахім Руквід заявив, що участь правих та інших радикальних груп у протестах є небажаною.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що Німеччина перебуває "на межі громадянської війни". Це зумовлено масовим протестом фермерів, а також представниками низки інших галузей, які готові долучитися.