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Польские фермеры объявили о новой акции протеста против импорта зерна из Украины

19 января 2024 19:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Польские фермеры объявили о новой акции протеста против импорта зерна из Украины
Польские фермеры на акции протеста. Фото: newsnadzis.pl
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Фермеры в Польше намерены провести акцию протеста, во время которой планируют блокировать дороги по всей стране в течение двух часов. Акция запланирована на 24 января и продлится с 12:00 до 14:00 по местному времени.

Об этом сообщает сайт inpoland.net.pl

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Представитель сельскохозяйственной организации Solidarność Адриан Вавжиняк призвал к участию в протестах фермеров ассоциации Польши.

Основная причина протестов — недовольство импортом зерна из Украины и политикой Европейского Союза, которая, по мнению фермеров, может серьёзно ограничить производство сельскохозяйственной продукции в Польше и ЕС.

В дополнение фермеры могут снова организовать блокаду на польско-украинской границе в день проведения митинга.

Напомним, что фермеры и перевозчики Румынии будут продолжать свои протесты после того, как состоялись переговоры с Министерством финансов, не принесшим результатов. Отмечается, что эти переговоры продолжались около четырех часов. В настоящее время блокировка границы продолжается.

Кроме того, румынские фермеры снова заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Он расположен напротив украинского пункта пропуска "Порубное".

Польша
дороги
протесты
Украина
фермеры
зерно
импорт

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