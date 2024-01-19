Польские фермеры объявили о новой акции протеста против импорта зерна из Украины
Фермеры в Польше намерены провести акцию протеста, во время которой планируют блокировать дороги по всей стране в течение двух часов. Акция запланирована на 24 января и продлится с 12:00 до 14:00 по местному времени.
Об этом сообщает сайт inpoland.net.pl
Польские фермеры устраивают акцию протеста против украинского зерна
Представитель сельскохозяйственной организации Solidarność Адриан Вавжиняк призвал к участию в протестах фермеров ассоциации Польши.
Основная причина протестов — недовольство импортом зерна из Украины и политикой Европейского Союза, которая, по мнению фермеров, может серьёзно ограничить производство сельскохозяйственной продукции в Польше и ЕС.
В дополнение фермеры могут снова организовать блокаду на польско-украинской границе в день проведения митинга.
Напомним, что фермеры и перевозчики Румынии будут продолжать свои протесты после того, как состоялись переговоры с Министерством финансов, не принесшим результатов. Отмечается, что эти переговоры продолжались около четырех часов. В настоящее время блокировка границы продолжается.
Кроме того, румынские фермеры снова заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Он расположен напротив украинского пункта пропуска "Порубное".
Читайте Новини.LIVE!