Румунські фермери й далі протестуватимуть — яка причина

Черги з авто на кордоні. Ілюстративне фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Фермери та перевізники Румунії будуть продовжувати свої протести після того, як відбулися перемовини з Міністерством фінансів, які не принесли результатів. Зазначається, що ці переговори тривали майже чотири години. Наразі блокування кордону продовжується.

Про це пишуть TVR та Digi24.

Читайте також:

Чим незадоволені румунські фермери та перевізники

Румунські фермери та перевізники, які чекали на закінчення перемовин на вулиці, почали скаржитися кореспондентам, що їм доводиться важче працювати, через що вони закривають свої бізнеси.

"Через угоди, укладені Румунією з Європейською комісією, не було знайдено рішень щодо скорочення бюджетних витрат у всіх сферах. Підсумовуючи, наш протест триватиме нескінченно довго, поки ця влада не зрозуміє свою неспроможність керувати країною", — наголосив представник фермерів Денуц Андруш.

Як відомо, раніше мітингувальники були незадоволені цінами на пальне та оподаткуванням. Також вони висували вимогу щодо покращення кредитування сільського господарства та припинення експорту зерна з України.

Ситуація на кордоні з Україною

Сьогодні, 14 січня, румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Він розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне". Такі дії проводили фермери і 13 січня.

Своєю чергою вранці 14 січня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що блокада польськими перевізниками кордону з Україною не припиняється. У чергах на в’їзд до нашої країни перебувало 1100 вантажівок.