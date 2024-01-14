Румынские фермеры будут и дальше протестовать — какая причина

Очереди из авто на границе. Иллюстративное фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Фермеры и перевозчики Румынии будут продолжать свои протесты после того, как состоялись переговоры с Министерством финансов, которые не принесли результатов. Отмечается, что эти переговоры продолжались почти четыре часа. Сейчас блокирование границы продолжается.

Об этом пишут TVR и Digi24.

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Чем недовольны румынские фермеры и перевозчики

Румынские фермеры и перевозчики, ожидавшие окончания переговоров на улице, начали жаловаться корреспондентам, что им приходится труднее работать, из-за чего они закрывают свои бизнесы.

"Из-за соглашений, заключенных Румынией с Европейской комиссией, не были найдены решения по сокращению бюджетных расходов во всех сферах. Подытоживая, наш протест будет длиться бесконечно долго, пока эта власть не поймет свою неспособность управлять страной", — подчеркнул представитель фермеров Денуц Андруш.

Как известно, ранее митингующие были недовольны ценами на горючее и налогообложением. Также они выдвигали требование по улучшению кредитования сельского хозяйства и прекращению экспорта зерна из Украины.

Ситуация на границе с Украиной

Сегодня, 14 января, румынские фермеры снова заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Он расположен напротив украинского пункта пропуска "Порубное". Такие действия производили фермеры и 13 января.

В свою очередь утром 14 января представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что блокада польскими перевозчиками границы с Украиной не прекращается. В очередях на въезд в нашу страну находилось 1100 грузовиков.