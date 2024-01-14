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В ДПСУ розповіли, скільки вантажівок застрягло на заблокованому кордоні

14 січня 2024 09:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ДПСУ розповіли, скільки вантажівок застрягло на заблокованому кордоні
Черга з вантажівок на польському кордоні. Фото: Суспільне/Львів
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Блокада польськими перевізниками кордону з Україною не припиняється. У чергах на в’їзд до нашої країни перебуває 1100 вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Речник ДПСУ зазначив, що наразі заблокованими лишаються три пункти пропуску — "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець". Найбільша черга сформувалася на "Раві-Руській".

Демченко додав, що пункт пропуску "Шегині", який було розблоковано, вийшов на показники, які були до блокування.

Наразі в чергах є 1100 вантажівок. Водії шукають можливості швидше перетнути кордон і більше їдуть на пункти пропуску, які працюють.

"Останнім часом ми також спостерігаємо збільшення черг на кордоні з Словаччиною та Угорщиною", — додав Демченко.

Раніше ми повідомляли, що спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер зустрілася з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у Варшаві. Вони обговорили підтримку та відновлення України. 

Нагадуємо, що польські перевізники збираються знову заблокувати пропускний пункт "Медика-Шегині", що на кордоні з Україною. Протест влаштовують саме перевізники, а не фермери чи інші професійні групи.

Польща
кордон
Угорщина
Словаччина
Україна
блокада

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