В ДПСУ розповіли, скільки вантажівок застрягло на заблокованому кордоні

Черга з вантажівок на польському кордоні. Фото: Суспільне/Львів

Блокада польськими перевізниками кордону з Україною не припиняється. У чергах на в’їзд до нашої країни перебуває 1100 вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Речник ДПСУ зазначив, що наразі заблокованими лишаються три пункти пропуску — "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець". Найбільша черга сформувалася на "Раві-Руській".

Демченко додав, що пункт пропуску "Шегині", який було розблоковано, вийшов на показники, які були до блокування.

Наразі в чергах є 1100 вантажівок. Водії шукають можливості швидше перетнути кордон і більше їдуть на пункти пропуску, які працюють.

"Останнім часом ми також спостерігаємо збільшення черг на кордоні з Словаччиною та Угорщиною", — додав Демченко.

Раніше ми повідомляли, що спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер зустрілася з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у Варшаві. Вони обговорили підтримку та відновлення України.

Нагадуємо, що польські перевізники збираються знову заблокувати пропускний пункт "Медика-Шегині", що на кордоні з Україною. Протест влаштовують саме перевізники, а не фермери чи інші професійні групи.