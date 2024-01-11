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В Польщі перевізники знову заблокують контрольно пропускний пункт на кордоні з Україною

11 січня 2024 22:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Польщі перевізники знову заблокують контрольно пропускний пункт на кордоні з Україною
Автомобілі на кордоні. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Польські перевізники збираються знову заблокувати пропускний пункт "Медика-Шегині", що на кордоні з Україною. Протест влаштовують саме перевізники, а не фермери чи інші професійни групи.

Про це повідомив один з організаторів акцій протесту Рафал Меклер.

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Меклер зазначив, що заплановане блокування пропускного пункту "Медика-Шегині" буде організоване саме перевізниками, а не фермерами, як минулого разу.

Акція стартує 15 січня о 9:00 та триватиме цілодобово до 15 березня.

Раніше ми повідомляли, що польський міністр аграрної політики та сільського розвитку Чеслав Секерський планує відвідати Жешув для підписання домовленості з фермерами. Ця зустріч спрямована на припинення акції протесту, під час якої вони блокували кордон з Україною в районі Медики.

Нагадуємо, що на польсько-українському кордоні залишаються заблокованими три напрямки. Там стоять понад 1500 вантажівок. 

Польща
кордон
Україна
водії
блокада

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