В Польше перевозчики снова заблокируют контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной
Польские перевозчики собираются снова заблокировать пропускной пункт "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Протест устраивают именно перевозчики, а не фермеры или другие профессиональные группы.
Об этом сообщил один из организаторов акций протеста Рафал Меклер.
Польские перевозчики возвращаются к блокаде
Меклер отметил, что запланированная блокировка пропускного пункта "Медика-Шегини" будет организована именно перевозчиками, а не фермерами, как в прошлый раз.
Акция стартует 15 января в 09:00 и продлится круглосуточно до 15 марта.
Ранее сообщалось, что польский министр аграрной политики и сельского развития Чеслав Секерский планирует посетить Жешув для подписания договоренности с фермерами. Эта встреча направлена на прекращение акции протеста, в ходе которой они блокировали границу с Украиной в районе Медики.
Напоминаем, что на польско-украинской границе остаются заблокированными три направления. Там стоят более 1 500 грузовиков.
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