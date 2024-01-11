В Польше перевозчики снова заблокируют контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной

Автомобили на границе. Фото: Reuters

Польские перевозчики собираются снова заблокировать пропускной пункт "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Протест устраивают именно перевозчики, а не фермеры или другие профессиональные группы.

Об этом сообщил один из организаторов акций протеста Рафал Меклер.

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Меклер отметил, что запланированная блокировка пропускного пункта "Медика-Шегини" будет организована именно перевозчиками, а не фермерами, как в прошлый раз.

Акция стартует 15 января в 09:00 и продлится круглосуточно до 15 марта.

Ранее сообщалось, что польский министр аграрной политики и сельского развития Чеслав Секерский планирует посетить Жешув для подписания договоренности с фермерами. Эта встреча направлена на прекращение акции протеста, в ходе которой они блокировали границу с Украиной в районе Медики.

Напоминаем, что на польско-украинской границе остаются заблокированными три направления. Там стоят более 1 500 грузовиков.