В ГПСУ рассказали, сколько грузовиков застряло на заблокированной границе

Очередь из грузовиков на польской границе. Фото: Суспільне/Львов

Блокада польскими перевозчиками границы с Украиной не прекращается. В очередях на въезд в нашу страну находится 1100 грузовиков.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Спикер ГНСУ отметил, что в настоящее время заблокированными остаются три пункта пропуска — "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец". Самая большая очередь сформировалась на "Рави-Русской".

Демченко добавил, что разблокированный пункт пропуска "Шегини" вышел на показатели, которые были до блокировки.

В настоящее время в очереди есть 1100 грузовиков. Водители ищут возможности быстрее пересечь границу и больше едут на работающие пункты пропуска.

"В последнее время мы также наблюдаем увеличение очередей на границе со Словакией и Венгрией", — добавил Демченко.

Ранее мы сообщали, что спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер встретилась с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в Варшаве. Они обсудили поддержку и восстановление Украины.

Напоминаем, что польские перевозчики собираются снова заблокировать пропускной пункт "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Протест устраивают именно перевозчики, а не фермеры или другие профессиональные группы.