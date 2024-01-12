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Блокада кордону з Україною — що вирішили глава МЗС Польщі та спецпредставниця США

12 січня 2024 13:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Блокада кордону з Україною — що вирішили глава МЗС Польщі та спецпредставниця США
Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Фото: АР/Darko Vojinovic
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер зустрілася з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у Варшаві. Вони обговорили підтримку та відновлення України. 

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на МЗС Польщі.

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Перемовини Пріцкер та Сікорського

"Відповідаючи на інтерес американської сторони щодо протесту перевізників на кордоні, міністр послався на свій нещодавній візит до Києва, нагадавши, що в ньому також брали участь представники міністерств інфраструктури та сільського господарства", — вказано у заяві міністерства.

У документі йдеться про те, що Сікорський зауважив, що сусідні держави працюють над розв'язанням проблем у відносинах у політичному та експертному діалозі. За словами міністра, керівництво Польщі веде перемовини на постійній основі.

Зустріч Пріцкер та Сікорського стала частиною серії інтенсивних дипломатичних контактів між Польщею та США. Головною метою таких перемовин є посилення співпраці та мобілізації ресурсів та засобів для надання військової, економічної та гуманітарної підтримки Україні.

"Співрозмовники погодилися, що в інтересах західних країн не лише зберегти військову та фінансову допомогу Україні на нинішньому рівні, але й прагнути до її збільшення", — йдеться в документі.

Польща проти продовження режиму торгових преференцій ЄС для України

Польський уряд виступив проти продовження режиму торгових преференцій Євросоюзу для України

"Сторони відзначили, що діяльність та ініціативи міжнародних партнерів, зокрема, в межах форуму G7 та міжнародних організацій, таких як ЄС, залишаються надзвичайно важливими у процесі економічної підтримки та відновлення України", — повідомили у виданні.

Також міністр наголосив, що Польща буде й надалі підтримувати Київ в рамках багатосторонніх форматів. Він додав, що в пріоритеті стоїть відбудова України, а також її інтеграція в ЄС.

Водночас Пріцкер відзначила дії Польщі у підтримці України, зокрема військову та політичну допомогу. Вона також оцінила "вражаючу відданість" польського народу та заходи, які впроваджує влада країни для допомоги українським біженцям. 

"Своєю чергою Сікорський наголосив на вирішальному значенні військової підтримки США для України у боротьбі з російським агресором, нагадавши про безпрецедентні масштаби військової та економічної допомоги, наданої ЄС та його державами-членами", — додали в МЗС.

Нагадаємо, польські перевізники збираються знову заблокувати пропускний пункт "Медика-Шегині", що на кордоні з Україною. Протест влаштовують саме перевізники, а не фермери чи інші професійни групи.

Додамо, польський уряд виступив проти розширення безмитної торгівлі з Україною. Через це міністр сільського господарства країни Чеслав Сєкерський готує листа до Єврокомісії.

Польща
кордон
переговори
Україна
блокада

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