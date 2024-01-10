Уряд Польщі готує звернення до ЄК щодо України, — що вимагають

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський. Фото: Rafał Guz /PAP

Польський уряд виступив проти розширення безмитної торгівлі з Україною. Через це міністр сільського господарства країни Чеслав Сєкерський готує листа до Єврокомісії.

Про це повідомляє RMF24.

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У листі до єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса політик пише, що він "категорично проти" розширення вільної торгівлі з Україною. Як заявила журналістка видання в Бельгії, в офіційному Брюсселі стартувала робота над постановою про продовження ліберальної торгівлі з Україною до червня 2025 року.

Проте, як заявив Сєкерський, повна лібералізація торгівлі, яку запровадив ЄС, мала "контрпродуктивний ефект". Він наголосив, що проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових, а "також цукру, м'яса птиці, яєць, м'яких фруктів і яблучного концентрату".

Міністр наводить приклад цукру, імпорт якого з України зріс у двадцять разів. На його думку, з Україною необхідно почати переговори "про поступову, взаємну лібералізацію, яка б супроводжувалася поступовим приведенням українського сільського господарства до стандартів і права ЄС".

Сєкерський підтримав виключення цукру, м'яса птиці та яєць з регламенту вільної торгівлі ЄС і встановлення посилених захисних положень. Додатково політик анонсував повернення Польщі до переговорів у рамках Координаційної платформи ЄС, в якій беруть участь Україна, Єврокомісія та сусідні з Україною країни "для пошуку ефективних і прийнятних механізмів", та висловив готовність для переговорів з Домбровскісом.

Нагадаємо, що раніше уряд Польщі підписав угоду з фермерами щодо того, аби припинити блокаду пункту на кордоні з Україною. Тоді Сєкерський пообіцяв задовольнити всі їхні вимоги. Також не так давно політик розповів, коли буде зняте ембарго на експорт українського зерна до Польщі. Він заявив, що воно буде безстроковим, доки його не скасують.