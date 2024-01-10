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Правительство Польши готовит обращение к ЕК по Украине, — что требуют

10 января 2024 16:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Правительство Польши готовит обращение к ЕК по Украине, — что требуют
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Фото: Rafał Guz /PAP
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Польское правительство выступило против расширения беспошлинной торговли с Украиной. Поэтому министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский готовит письмо в Еврокомиссию.

Об этом сообщает RMF24.

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В письме к еврокомиссару по вопросам торговли, Валдису Домбровскису политик пишет, что он "категорически против" расширения свободной торговли с Украиной. Как заявила журналистка в Бельгии, в официальном Брюсселе стартовала работа над постановлением о продлении либеральной торговли с Украиной до июня 2025 года.

Однако, как заявил Секерский, полная либерализация торговли, введенная ЕС, имела "контрпродуктивный эффект". Он подчеркнул, что проблемы с чрезмерным импортом касаются не только зерновых, а также сахара, мяса птицы, яиц, мягких фруктов и яблочного концентрата.

Министр приводит пример сахара, импорт которого из Украины вырос в двадцать раз. По его мнению, с Украиной необходимо начать переговоры "о постепенной, взаимной либерализации, которая сопровождалась бы постепенным приведением украинского сельского хозяйства к стандартам и праву ЕС".

Секерский поддержал исключение сахара, мяса птицы и яиц из регламента свободной торговли ЕС и установления усиленных защитных положений. Дополнительно политик анонсировал возвращение Польши к переговорам в рамках Координационной платформы ЕС, в которой принимают участие Украина, Еврокомиссия и соседние с Украиной страны "для поиска эффективных и приемлемых механизмов", и выразил готовность к переговорам с Домбровскисом.

Напомним, что ранее правительство Польши подписало соглашение с фермерами о том, чтобы прекратить блокаду пункта на границе с Украиной. Тогда Секерский пообещал удовлетворить все их требования. Также недавно политик рассказал, когда будет снято эмбарго на экспорт украинского зерна в Польшу. Он заявил, что оно будет бессрочным, пока его не отменят.

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