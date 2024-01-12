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Блокада границы с Украиной – что решили глава МИД Польши и спецпредставитель США

12 января 2024 13:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Блокада границы с Украиной – что решили глава МИД Польши и спецпредставитель США
Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Фото: АР/Darko Vojinovic
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер встретилась с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в Варшаве. Они обсудили поддержку и восстановление Украины.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на МИД Польши.

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"Отвечая на интерес американской стороны по протесту перевозчиков на границе, министр сослался на свой недавний визит в Киев, напомнив, что в нем также принимали участие представители министерств инфраструктуры и сельского хозяйства", — говорится в заявлении министерства.

В документе говорится, что Сикорский отметил, что соседние государства работают над решением проблем в отношениях в политическом и экспертном диалоге. По словам министра, руководство Польши ведет переговоры на постоянной основе.

Встреча Прицкера и Сикорского стала частью серии интенсивных дипломатических контактов между Польшей и США. Главной целью таких переговоров есть усиление сотрудничества и мобилизации ресурсов и средств для оказания военной, экономической и гуманитарной поддержки Украине.

"Собеседники согласились, что в интересах западных стран не только сохранить военную и финансовую помощь Украине на нынешнем уровне, но и стремиться к ее увеличению", — говорится в документе.

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"Стороны отметили, что деятельность и инициативы международных партнеров, в частности, в рамках форума G7 и международных организаций, таких как ЕС, остаются чрезвычайно важными в процессе экономической поддержки и восстановления Украины", — сообщили в издании.

Также министр подчеркнул, что Польша будет и дальше поддерживать Киев в рамках многосторонних форматов. Он добавил, что в приоритете стоит восстановление Украины, а также ее интеграция в ЕС.

Прицкер отметила действия Польши в поддержке Украины, в частности военную и политическую помощь. Она также оценила "впечатляющую преданность" польского народа и меры, которые внедряют власти страны для помощи украинским беженцам.

"В свою очередь Сикорский отметил решающее значение военной поддержки США для Украины в борьбе с российским агрессором, напомнив о беспрецедентных масштабах военной и экономической помощи, оказанной ЕС и его государствами-членами", — добавили в МИД.

Напомним, польские перевозчики собираются снова заблокировать пропускной пункт "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Протест устраивают именно перевозчики, а не фермеры или другие профессиональные группы.

Добавим, польское правительство выступило против расширения беспошлинной торговли с Украиной. Поэтому министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский готовит письмо в Еврокомиссию.

Польша
граница
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Украина
блокада

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