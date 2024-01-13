Прем'єр-міністр Польщі Туск вперше приїде в Україну

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: PAP

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибуде з візитом до Києва. Це буде його перша поїздка в Україну на посаді прем'єра.

Про це він сказав в інтерв'ю Polsat News.

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За словами прем'єра, до України він прибуде у понеділок, 15 січня.

"Я вирушу до президента, щоб, серед іншого, обговорити характер моєї місії — я буду в Києві найближчими днями... І для мене, і для президента ситуація в Україні та на лінії фронту — це питання номер один для польської безпеки", — сказав він.

Туск зазначив, що серед інших питань для обговорення є й інтереси польських перевізників.

Відомо, що це буде перший візит Туска до Києва на посаді прем’єр-міністра Польщі.

Нагадаємо, що 13 грудня новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та його уряд склали присягу та офіційно почали роботу. Президент Анджей Дуда офіційно призначив прем’єра та усіх міністрів.

Також ми писали, що 4 січня прем'єр Польщі Дональд Туск виступив із заявою щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Він каже, що зробить усе, щоб переконати польських перевізників перестати блокувати пропуск вантажівок на кордоні з Україною.