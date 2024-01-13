Премьер-министр Польши Туск впервые приедет в Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: PAP

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибудет с визитом в Киев. Это будет его первая поездка в Украину на должности премьера.

Об этом он сказал в интервью Polsat News.

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По словам премьера, в Украину он прибудет в понедельник, 15 января.

"Я отправлюсь к президенту, чтобы, среди прочего, обсудить характер моей миссии — я буду в Киеве в ближайшие дни... И для меня, и для президента ситуация в Украине и на линии фронта — это вопрос номер один для польской безопасности", — сказал он.

Туск отметил, что среди других вопросов для обсуждения интересы польских перевозчиков.

Известно, что это будет первый визит Туска в Киев в должности премьер-министра Польши.

Напомним, что 13 декабря новый премьер-министр Польши Дональд Туск и его правительство приняли присягу и официально начали работу. Президент Анджей Дуда официально назначил премьера и всех министров.

Также мы писали, что 4 января премьер Польши Дональд Туск выступил с заявлением о ситуации на польско-украинской границе. Он говорит, что сделает все, чтобы убедить польских перевозчиков перестать блокировать пропуск грузовиков на границе с Украиной.