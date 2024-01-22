В Киев прибыл премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск на ж/д вокзале в Киеве. Фото: пресс-служба Канцелярии премьера

Премьер-министр Польши Дональд Туск приехал в Киев сегодня, 22 января. Это его первая официальная командировка в Украину в должности премьера.

Об этом сообщила пресс-служба Канцелярии премьера.

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Сегодня Дональд Туск встретится и проведет переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

Ожидается, что во время встречи чиновники соседних стран обсудят проблему эмбарго Польши на импорт украинской сельхозпродукции. Еще одной темой для обсуждения станет блокирование КПП на границе с Украиной польскими перевозчиками.

С начала полномасштабного вторжения и вступления в должность премьер-министра Польши это первый визит Дональда Туска в Украину.

Скриншот поста пресс-службы Канцелярии

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в мире не должно возникать сомнений в приверженности Польше Украине в войне против России. Он не позволит, чтобы в правительстве страны распространялись антиукраинские настроения.

Добавим, фермеры в Польше намерены провести акцию протеста против импорта украинского зерна, во время которой планируют блокировать дороги по всей стране в течение двух часов. Акция запланирована на 24 января и продлится с 12:00 до 14:00 по местному времени.