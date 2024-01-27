Нацполіція та Офіс Генпрокурора розповіли деталі про обшуки в чиновників Міноборони

Обшуки у чиновника Міноборони. Фото: Нацполіція

Національна поліція та Служба безпеки України провели обшуки у чиновників Міністерства оборони. Внаслідлк цього було оголошено підозру групі людей за розкрадання 1,5 мільярди гривень для закупівлі боєприпасів для Збройних сил.

Про це повідомили у Національній поліції та в Офісі Генерального прокурора.

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Обшуки у чиновників Міноборони

В Національній поліції зазначили, що серед фігурантів справи знаходиться екс-посадовець Міноборони, якого затримали під час спроби втечі з України на пункті перетину кордону, нинішній керівник Департаменту військово–технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

Окрім того, підозрюваними у справі є директор та заступник підставної фірми, та член наглядової ради підприємства, зареєстрованого в Словаччині.

Слідчі дії працівників поліції. Фото: Національна поліція

В чому підозрюють фігурантів справи

Слідство повідомляє, що в жовтні 2022 року фігуранти уклали контракт з Міністерством оборони України щодо постачання 100 000 мінометних снарядів іноземного виробництва. Така кількість може покрити потреби фронту на два тижні.

Одну частину отриманих внаслідок угоди коштів зловмисники переказали на рахунок іноземного підприємства, а іншу — на рахунок, не передбачений для таких потреб.

Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну.

Під час розслідування правоохоронці наклали арешт на 818 мільйонів гривень вкраденого.

Пʼятьом фігурантам справи було оголошено про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці проводять слідчі дії. Фото: Офіс Генпрокурора

Обшуки в квартирі підозрюваного. Фото: Офіс генпрокурора

Правохоронці спілкуються з підозрюваним. Фото: Офіс Генпрокурора

Реакція Міністерства оборони

"Триває очищення системи. СБУ та Нацполіція за сприяння Міноборони вручили підозри причетним до розкрадання майже 1,5 млрд грн на мінометних пострілах", — говориться у повідомленні відомства.

Також у відомстві наголосили, що Міністерство оборони продовжує безкомпромісну боротьбу з тими, хто розкрадає гроші на закупівлях зброї.

"Міноборони разом із правоохоронними органами продовжить викривати корупціонерів у межах програми Міністра оборони України щодо нульової толерантності до корупції", — говориться у повідомленні Міноборони.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України прийшла з обшуками до чиновників Міністерства оборони та менеджерів "Львівського арсеналу". Їх підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для Збройних сил.