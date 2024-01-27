Нацполиция и Офис Генпрокурора рассказали детали об обысках у чиновников Минобороны

Обыски у чиновника Минобороны. Фото: Нацполиция

Национальная полиция и Служба безопасности Украины провели обыски у чиновников Министерства обороны. В результате было объявлено подозрение группе людей за хищение 1,5 миллиарда гривен на закупке боеприпасов для Вооруженных сил.

Об этом сообщили в Национальной полиции и в Офисе Генерального прокурора.

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Обыски у чиновников Минобороны

В Национальной полиции отметили, что среди фигурантов дела находится экс-чиновник Минобороны, задержанный при попытке побега из Украины на пункте пересечения границы, нынешний руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Кроме того, подозреваемыми по делу являются директор и заместитель подставной фирмы и член наблюдательного совета предприятия, зарегистрированного в Словакии.

Следственные действия сотрудников полиции. Фото: Национальная полиция

В чем подозревают фигурантов дела

Следствие сообщает, что в октябре 2022 года фигуранты заключили контракт с Министерством обороны Украины по поставке 100 000 минометных снарядов иностранного производства. Такое количество может покрыть потребности фронта на две недели.

Одну часть полученных в результате сделки средств злоумышленники перевели на счет иностранного предприятия, а другую — на счет, не предусмотренный для таких нужд.

После получения средств, менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину.

В ходе расследования правоохранители наложили арест на 818 миллионов гривен украденного.

Пятерым фигурантам дела было объявлено о подозрении в завладении имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители проводят следственные действия. Фото: Офис Генпрокурора

Обыски в квартире подозреваемого. Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители общаются с подозреваемым. Фото: Офис Генпрокурора

Реакция Министерства обороны

"Продолжается очищение системы. СБУ и Нацполиция при содействии Минобороны вручили подозрения причастным к хищению почти 1,5 млрд грн на минометных выстрелах", — говорится в сообщении ведомства.

Также в ведомстве подчеркнули, что Министерство обороны продолжает бескомпромиссную борьбу с теми, кто разворовывает деньги на закупках оружия.

"Минобороны вместе с правоохранительными органами продолжат разоблачать коррупционеров в рамках программы Министра обороны Украины по нулевой толерантности к коррупции", — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины пришла с обысками к чиновникам Министерства обороны и менеджерам "Львовского арсенала". Их подозревают в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на покупке снарядов для Вооруженных сил.