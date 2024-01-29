Умеров рассказал о незапланированных проверках ТЦК и СП, где обнаружили "много нарушений"

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УП

Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался о результатах ведомства за неделю, среди которых разоблачение коррупционных схем по закупке снарядов и боеприпасов для ВСУ, а также достижения международного сотрудничества с партнерами. Кроме того, глава министерства рассказал о незапланированных проверках ТЦК и СП, где фиксируют "многие нарушения".

Об этом Рустем Умеров написал в Facebook.

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Умеров о результатах недели

"Важная насыщенная неделя. Очистка системы. Есть первые конкретные результаты", — отметил министр.

По его словам, среди этих результатов:

Вернули в 1,5 млрд грн, фигурирующих в коррупционной схеме приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ.

Еще на 1,5 млрд грн — Минобороны выиграло суд по делу ООО "Львовский арсенал" за неснабжение оплаченных мин.

Вручили подозрения ряду должностных лиц Министерства и их сообщникам, которые по версии следствия завладели почти 1,5 млрд грн ведомства по закупке минометных выстрелов для ВСУ.

Также глава Минобороны рассказал, что продолжаются незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях, где зафиксировали непоставку продовольствия более чем на 50 млн грн. На минувшей неделе Министерство сменило поставщика некоторым военным частям.

Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах. Фиксируем много нарушений. Команда Минобороны работает над тем, чтобы системно исправить все недостатки. Благодарен СБУ, ДБР и ГПУ за слаженную кооперацию и профессиональную работу", — написал Умеров.

Инфографика "Очистка системы". Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Отчет по работе с международными партнерами

Умеров упомянул и о сотрудничестве с международными партнерами, в частности первом в 2024 году онлайн-заседании Рамштайна, а также сотрудничестве Украины и Бельгии в оборонной промышленности.

"Совместный форум по локализации производства со странами Балтии. Предложил Министру иностранных дел Литвы Габриелюсу Ландсбергису во время его визита провести такой форум в ближайшее время. Есть большой потенциал со странами Балтии по расширению производства дронов и боеприпасов к ним", — рассказал министр.

Он также добавил, что к коалиции дронов намерены присоединиться Швеция и Великобритания. Кроме того, есть новый участник ІТ-коалиции — Нидерланды.

"Работаем дальше!" — подчеркнул Умеров.

Инфографика "Международная поддержка". Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Рустема Умерова

Напомним, что Рустем Умеров рассказал о планах на 2024 год. По его словам, Украина и дальше будет работать над возвращением оккупированных территорий в пределах границ 1991 года.