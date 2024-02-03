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Палата представників США проголосує за допомогу Ізраїлю без фінансування України

3 лютого 2024 23:51
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Допомога Україні - Палата представників США проголосує за допомогу Ізраїлю без фінансування України
Конгрес США. Фото: Вікіпедія
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Палата представників США проголосує за окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю на суму 17,6 мільярдів доларів. У ньому не йдеться про фінансування України. Голосування відбудеться наступного тижня. 

Про це у суботу, 3 лютого, повідомляє Bloomberg.

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Законопроєкт включає військове фінансування операцій США на Близькому Сході. Йдеться про окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 17,6 мільярда доларів без допомоги Україні.

Спікер Палати Майк Джонсон заявив, що цей крок необхідний, щоб швидко допомогти Ізраїлю в його боротьбі з ХАМАС в секторі Гази. Він додав, що зараз немає часу розглядати пакет, який поєднує у собі допомогу Україні та Ізраїлю з положеннями щодо безпеки на кордоні між США та Мексикою. Ця пропозиція незабаром буде опублікована Сенатом після тривалих переговорів.

Також наголошується, що допомога Ізраїлю популярніша в Республіканській партії Палати представників, ніж допомога Україні.

Законопроєкт включає кошти на ізраїльські системи протиракетної оборони "Залізний купол" та "Залізний промінь", кошти на військові операції США на Близькому Сході та посилений захист американського персоналу в посольствах. У ньому не буде компенсуючого скорочення витрат, на відміну від законопроєкту про допомогу Ізраїлю на 14 мільярдів доларів, ухваленого Палатою представників всупереч запереченням демократів.

Нагадаємо, Україна та США посилюють свою співпрацю у сфері контролю у використанні міжнародної допомоги. Тому міністр оборони Рустем Умеров зустрівся з Генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем у Києві, щоб обговорити це питання.

Також ми писали, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахімія розповів журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук про подальші плани щодо обміну полонених українців та прокоментував нові домовленості зі США про виробництво зброї.

США
Ізраїль
фінансова допомога
військова допомога

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