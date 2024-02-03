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Палата представителей США проголосует за помощь Израилю без финансирования Украины

3 февраля 2024 23:51
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Помощь Украине - Палата представителей США проголосует за помощь Израилю без финансирования Украины
Конгресс США. Фото: Википедия
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Палата представителей США проголосует за отдельный законопроект о помощи Израилю на сумму 17,6 миллиардов долларов. В нем нет речи о финансировании Украины. Голосование состоится на следующей неделе.

Об этом в субботу, 3 февраля, сообщает Bloomberg.

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Что известно о помощи США Израилю

Спикер Палаты Майк Джонсон заявил, что этот шаг необходим, чтобы быстро оказать помощь Израилю в его борьбе с ХАМАС в секторе Газа. Он добавил, что сейчас нет времени рассматривать пакет, который сочетает в себе помощь Украине и Израилю с положениями по обеспечению безопасности на границе между США и Мексикой. Это предложение вскоре будет опубликовано Сенатом после длительных переговоров.

Также отмечается, что помощь Израилю более популярна в Республиканской партии Палаты представителей, чем помощь Украине.

Законопроект включает средства на израильские системы противоракетной обороны "Железный купол" и "Железный луч", средства на военные операции США на Ближнем Востоке и усиленную защиту американского персонала в посольствах. В нем не будет компенсирующего сокращения расходов, в отличие от законопроекта о помощи Израилю на 14 миллиардов долларов, который был принят Палатой представителей вопреки возражениям демократов.

Напомним, Украина и США усиливают свое сотрудничество в сфере контроля в использовании международной помощи. Поэтому министр обороны Рустем Умеров встретился с Генеральным инспектором Министерства обороны США Робертом Сторчем в Киеве, чтобы обсудить этот вопрос.

Также мы писали, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахимия рассказал журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук о дальнейших планах по обмену пленных украинцев и прокомментировал новые договоренности с США о производстве оружия.

США
Израиль
финансовая помощь
военная помощь

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