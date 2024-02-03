Помощь Украине - Палата представителей США проголосует за помощь Израилю без финансирования Украины

Конгресс США. Фото: Википедия

Палата представителей США проголосует за отдельный законопроект о помощи Израилю на сумму 17,6 миллиардов долларов. В нем нет речи о финансировании Украины. Голосование состоится на следующей неделе.

Об этом в субботу, 3 февраля, сообщает Bloomberg.

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Спикер Палаты Майк Джонсон заявил, что этот шаг необходим, чтобы быстро оказать помощь Израилю в его борьбе с ХАМАС в секторе Газа. Он добавил, что сейчас нет времени рассматривать пакет, который сочетает в себе помощь Украине и Израилю с положениями по обеспечению безопасности на границе между США и Мексикой. Это предложение вскоре будет опубликовано Сенатом после длительных переговоров.

Также отмечается, что помощь Израилю более популярна в Республиканской партии Палаты представителей, чем помощь Украине.

Законопроект включает средства на израильские системы противоракетной обороны "Железный купол" и "Железный луч", средства на военные операции США на Ближнем Востоке и усиленную защиту американского персонала в посольствах. В нем не будет компенсирующего сокращения расходов, в отличие от законопроекта о помощи Израилю на 14 миллиардов долларов, который был принят Палатой представителей вопреки возражениям демократов.

Напомним, Украина и США усиливают свое сотрудничество в сфере контроля в использовании международной помощи. Поэтому министр обороны Рустем Умеров встретился с Генеральным инспектором Министерства обороны США Робертом Сторчем в Киеве, чтобы обсудить этот вопрос.

Также мы писали, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахимия рассказал журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук о дальнейших планах по обмену пленных украинцев и прокомментировал новые договоренности с США о производстве оружия.