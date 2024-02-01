Помощь США Украине – о чем говорят на Украинской неделе в Вашингтоне

Нардеп Александра Устинова. Фото: скриншот

В США проходит Украинская неделя в Вашингтоне, где общественные деятели из разных секторов адвокатируют помощь Украине. Они пытаются говорить со всеми американцами, ведь власти прислушиваются к избирателям.

Почему и с кем важно работать украинским дипломатам в США, Новини.LIVE эксклюзивно рассказала в Вашингтоне народный депутат Украины Александра Устинова.

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Украинская неделя в Вашингтоне

"Америка — наш ключевой партнер. И мы откровенно говорим американцам на всех уровнях, что без Америки мы легко можем проиграть эту войну. Почему нужно работать на всех фронтах? Потому что люди, сидящие в Капитолии, принимают решение основываясь на том, что хотят их избиратели, которые им говорят в церквях, за столами на переговорах", — сказала Устинова.

По ее словам, следует работать как и на экономическом, так и на религиозном фронтах. Тем более сейчас, когда большинство Конгресса имеют республиканцы.

"Мы должны не упустить этот шанс и эту двухпартийную поддержку, которая у нас всегда была. И имеем в первую очередь сейчас работать с ними", — подытожила нардеп.

Как мы писали ранее, Украина и США усиливают свое сотрудничество в сфере контроля в использовании международной помощи. Поэтому министр обороны Рустем Умеров встретился с Генеральным инспектором Министерства обороны США Робертом Сторчем в Киеве, чтобы обсудить этот вопрос.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахимия рассказал журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук о дальнейших планах по обмену пленных украинцев и прокомментировал новые договоренности с США о производстве оружия.