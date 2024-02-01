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Без США легко програємо війну — у чому переконують Вашингтон наші депутати

1 лютого 2024 18:01
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Допомога США Україні - про що говорять на Українському тижні у Вашингтоні
Нардепка Олександра Устінова. Фото: скриншот
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У США триває Український тиждень у Вашингтоні, де громадські діячі з різних секторів адвокатують допомогу Україні. Вони намагаються говорити з усіма американцями, адже влада дослухається до виборців. 

Чому і з ким важливо працювати українським дипломатам у США, Новини.LIVE ексклюзивно розповіла у Вашингтоні народна депутатка України Олександра Устінова. 

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"Америка — наш ключовий партнер. І ми відверто кажемо американцям на всіх рівнях, що без Америки ми легко можемо програти цю війну. Чому потрібно працювати на всіх фронтах? Тому що люди, які сидять в Капітолії, ухвалюють рішення базуючись на тому, що хочуть їхні виборці, що їм говорять в церквах, за столами на перемовинах", — сказала Устінова. 

За її словами, варто працювати як і на економічному, так і на релігійному фронтах. Тим паче зараз, коли більшість у Конгресі мають республіканці. 

"Ми маємо не втратити цей шанс і цю двопартійну підтримку, яка у нас завжди була. І маємо в першу чергу зараз працювати з ними", — підсумувала нардепка.

Як ми писали раніше, Україна та США посилюють свою співпрацю щодо сфери контролю у використанні міжнародної допомоги. Тому міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з Генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем у Києві, аби обговорити це питання. 

Нагадаємо, очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахімія розповів журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук про подальші плани щодо обміну полонених українців та прокоментував нові домовленості із США про виробництво зброї.

США
фінансова допомога
військова допомога
Олександра Устінова
Вашингтон (WTA)

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