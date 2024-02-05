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Законопроєкт Сенату США — на що передбачені кошти для України

5 лютого 2024 04:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Законопроєкт Сенату США — на що передбачені кошти для України
Засідання Сенату США. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Представники обох партій Сенату Сполучених Штатів Америки в понеділок, 5 лютого, оприлюднили разом із законопроєктом про додаткове фінансування положення, як розподілятимуться кошти для України. Відповідний документ сенатори мають ухвалити в середу, 7 лютого.

Відповідний документ оприлюднено на сайті Сенату США.

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Відповідно до представленого документу 60 млрд доларів, які планують виділити на допомогу Україні, розподілені так:

  • 19,85 млрд дол. на поповнення запасів озброєнь і техніки США, наданої Україні з запасів Пентагону;
  • 13,8 млрд дол. для закупівлі озброєння та боєприпасів з оборонно-промислової бази США;
  • 14,8 млрд дол. на продовження навчання українських військових, обмін розвідданими та інші заходи підтримки;
  • 7,85 млрд дол. на пряму бюджетну підтримку України;
  • 1,58 млрд дол. на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах.

"Найближчими днями Сенат повинен вжити рішучих заходів щодо цього надзвичайного додаткового фінансування національної безпеки. У понеділок я зроблю перший процедурний крок, щоб отримати це рішення в Сенаті, а перше голосування заплановане на середу", — написав на сторінці в соцмережі Х лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Скриншот повідомлення зі сторінки в соцмережі Х лідера більшості в Сенаті Чака Шумера
Скриншот повідомлення зі сторінки в соцмережі Х лідера більшості в Сенаті Чака Шумера

Реакція Джо Байдена

Президент США Джо Байден закликав ухвалити оприлюднений законопроєкт та заявив, що підпише документ одразу, як той потрапить до нього на стіл.

Американський лідер зазначив, що сенаторам та членам його адміністрації нарешті вдалося просунутися в угоді про національну безпеку, "яка включає найжорсткіший і найсправедливіший набір прикордонних реформ за десятиліття".

Нагадаємо, що Сенат США в понеділок, 5 лютого, показав законопроєкт щодо виділення додаткового фінансування на суму 118 млрд доларів, куди входить також і допомога Україні. Однак сенатори ще мають проголосувати за його ухвалення.

Також ми повідомляли, що президент США Джо Байден під час благодійного сніданку 2 лютого висловився на підтримку України. За словами американського лідера, допомога нашій державі є ключем до миру, безпеки та гідності.

Джо Байден
США
закон
фінансова допомога
Україна
голосування
законопроєкт
Сенат

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