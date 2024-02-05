Законопроект Сената США — на что предусмотрены средства для Украины

Заседание Сената США. Фото: скриншот

Представители обеих партий Сената Соединенных Штатов Америки в понедельник, 5 февраля, обнародовали вместе с законопроектом о дополнительном финансировании положения, как будут распределяться средства для Украины. Соответствующий документ сенаторы должны принять в среду, 7 февраля.

Соответствующий документ обнародован на сайте Сената США.

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Согласно представленному документу 60 млрд долларов, которые планируют выделить на помощь Украине, распределены следующим образом:

19,85 млрд дол. пополнение запасов вооружений и техники США, предоставленной Украине из запасов Пентагона;

13,8 млрд дол. для закупки вооружения и боеприпасов с оборонно-промышленной базы США;

14,8 млрд дол. на продолжение обучения украинских военных, обмен разведданными и другие меры поддержки;

7,85 млрд дол. на прямую бюджетную поддержку Украины;

1,58 млрд дол. в поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах.

"В ближайшие дни Сенат должен принять решительные меры по этому чрезвычайному дополнительному финансированию национальной безопасности. В понедельник я сделаю первый процедурный шаг, чтобы получить это решение в Сенате, а первое голосование запланировано на среду", — написал на странице в соцсети Х лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Скриншот сообщения со страницы в соцсети Х лидера большинства в Сенате Чака Шумера

Реакция Джо Байдена

Президент США Джо Байден призвал принять обнародованный законопроект и заявил, что подпишет документ сразу, как тот попадет к нему на стол.

Американский лидер отметил, что сенаторам и членам его администрации наконец-то удалось продвинуться в соглашении о национальной безопасности, "включающем самый жесткий и самый справедливый набор пограничных реформ за десятилетия".

Напомним, что Сенат США в понедельник, 5 февраля, показал законопроект по выделению дополнительного финансирования на сумму 118 млрд долларов, куда входит также и помощь Украине. Однако сенаторам еще предстоит проголосовать за его принятие.

Также мы сообщали, что президент США Джо Байден во время благотворительного завтрака 2 февраля высказался в поддержку Украины. По словам американского лидера, помощь нашему государству является ключом к миру, безопасности и достоинству.