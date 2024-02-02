Під час Благодійного сніданку Байден висловився щодо майбутньої допомоги для України

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час благодійного сніданку підтримав Україну і висловив надію на найкращі дні попереду. За словами американського лідера, допомога Україні є ключем до миру, безпеки та гідності.

Про це повідомили в Білому Домі.

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Байден підтримав Україну

"Ми працювали заради миру, безпеки та гідності українського народу, оскільки він демонструє неймовірну рішучість та стійкість проти агресії Путіна. Ми маємо продовжувати їм допомагати", — сказав Байден.

За словами Байдена, виклики теперішнього часу нагадують американцям про відповідальність як нації допомагати один одному забезпечувати справедливий і міцний світ.

"Це заклик протистояти ненависті, пам'ятати саму ідею Америки. Ми всі створені рівними. Ми унікальні в світі — єдина нація, заснована на ідеї", — сказав американський президент.

Завершив сніданок президент надією на найкращі дні, які чекають попереду.

"Я молюся і сподіваюся, що ми продовжуємо вірити, що наші найкращі дні попереду, що як нація ми продовжуємо вірити в чесність, порядність, гідність та повагу. Ми бачимо один в одному не ворогів, а людей, кожен з яких створений на образ Божий, кожен дорогоцінний у Його очах", — закінчив Байден.

Раніше ми повідомляли, що росіяни намагаються дискредитувати вибори у Сполучених Штатах Америки. Для цього ворог розгорнув інформаційну кампанію.

Нагадуємо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден погодився перекрити південний кордон країни через нелегальних мігрантів. Однак для цього потрібно ухвалити відповідний законопроєкт.