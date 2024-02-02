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Во время Благотворительного завтрака Байден высказался по поводу будущей помощи для Украины

2 февраля 2024 08:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во время Благотворительного завтрака Байден высказался по поводу будущей помощи для Украины
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на благотворительном завтраке поддержал Украину и выразил надежду на лучшие дни впереди. По словам американского лидера, помощь Украине является ключом к миру, безопасности и достоинству.

Об этом сообщили в Белом Доме.

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"Мы работали ради мира, безопасности и достоинства украинского народа, поскольку он демонстрирует невероятную решительность и стойкость против агрессии Путина. Мы должны продолжать им помогать", — сказал Байден.

По словам Байдена, вызовы настоящего времени напоминают американцам об ответственности как нации помогать друг другу обеспечивать справедливый и крепкий мир.

"Это призыв противостоять ненависти, помнить саму идею Америки. Мы все созданы равными. Мы уникальны в мире — единственная нация, основанная на идее", — сказал американский президент.

Завершил завтрак президент надеждой на лучшие ожидаемые впереди дни.

"Я молюсь и надеюсь, что мы продолжаем верить, что наши лучшие дни впереди, что как нация мы продолжаем верить в честность, порядочность, достоинство и уважение. Мы видим друг в друге не врагов, а людей, каждый из которых сотворен по образу Божию, каждый драгоценен в Его глазах", — закончил Байден.

Ранее сообщалось, что россияне пытаются дискредитировать выборы в Соединенных Штатах Америки. Для этого враг развернул информационную кампанию.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден согласился перекрыть южную границу страны из-за нелегальных мигрантов. Однако для этого следует принять соответствующий законопроект.

Джо Байден
США
Украина
Национальный молитвенный завтрак
помощь

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