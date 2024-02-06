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Байден прокомментировал, примут ли в США законопроект о границе и помощи Украине

6 февраля 2024 22:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Байден прокомментировал, примут ли в США законопроект о границе и помощи Украине
Президент США Джо Байден. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент США Джо Байден прокомментировал возможное принятие законопроекта об усилении миграционной политики, включающего средства на военную помощь Украине. Он в очередной раз обвинил экс-президента США Дональда Трампа в запугивании республиканцев в Палате представителей и Сенате.

Об этом он заявил во время своего сегодняшнего обращения из Белого дома.

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По словам Байдена, Трамп считает законопроект политической угрозой для себя. Это может привести, как он заявил, к тому, что документ даже не будет рассматриваться в Сенате.

Байден подчеркнул, что американская граница должна быть "более упорядоченной, гуманной и защищенной". Также он обратился к конгрессменам-республиканцам и предупредил их, что "неспособность поддержать Украину в этот критический момент им никогда не забудут".

"Если мы не пресечем аппетиты Путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится одной Украиной, и цена для Америки, наших союзников и партнеров возрастет", — предупредил Байден.

Президент в очередной раз призвал конгрессменов принять законопроект и немедленно отправить ему на подпись, подчеркнув, что в случае провала "американский народ узнает, из-за чего" это произошло.

"Время проходит. Каждую неделю и каждый месяц без новой помощи Украине означают меньше артиллерийских боеприпасов, меньше систем ПВО, меньше средств для защиты от российского давления. Это именно то, чего хочет Путин… Мы не можем отступить сейчас — на это Путин и рассчитывает", – напомнил Байден.

Напомним, ранее Джо Байден оговорился и сказал, что недавно встречался с умершим еще в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном. Добавим, что агентство Reuters сообщало, что американский президент может наложить вето на проект о предоставлении помощи Израилю в случае, если Конгресс одобрит документ, где речь не идет о финансировании для Украины.

Джо Байден
США
Дональд Трамп
Конгресс
Украина
Сенат

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