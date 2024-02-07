Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Сенат США отказался поддерживать законопроект о помощи Украине arrow

Сенат США отказался поддерживать законопроект о помощи Украине

7 февраля 2024 22:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сенат США отказался поддерживать законопроект о помощи Украине
Сенат США. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сенат Соединенных Штатов Америки не поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. К тому же речь идет о новом финансировании для защиты границ.

Об этом заявили на заседании верхней палаты Конгресса США.

Читайте также:

Помощь Украине от США

В Сенате Штатов не было достаточного количества голосов в поддержку компромиссного законопроекта, о котором демократы и республиканцы договаривались в течение нескольких месяцев. Вопрос защиты границ стал непрепятствующим фактором.

Неудачное голосование за законопроект прогнозировали еще в среду, 6 февраля, потому что его отказались поддерживать республиканцы.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему США и страны Европы должны поддерживать Украину в войне с Россией. По его словам, помощь нашей стране союзникам следует воспринимать не как благотворительность, а как вклад в безопасность.

Также мы писали, что армия Соединенных Штатов Америки планирует увеличить внутреннее производство 155-мм артиллерийских снарядов и компонентов для того, чтобы поставлять их Украине в 2024-2025 годах. Это сделают, когда законопроект о дополнительных ассигнованиях, предложенный Конгрессом, будет принят.

США
Израиль
граница
Украина
Тайвань
помощь
Сенат

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

Актуальное по теме