Сенат США отказался поддерживать законопроект о помощи Украине

Сенат США. Фото: Reuters

Сенат Соединенных Штатов Америки не поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. К тому же речь идет о новом финансировании для защиты границ.

Об этом заявили на заседании верхней палаты Конгресса США.

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В Сенате Штатов не было достаточного количества голосов в поддержку компромиссного законопроекта, о котором демократы и республиканцы договаривались в течение нескольких месяцев. Вопрос защиты границ стал непрепятствующим фактором.

Неудачное голосование за законопроект прогнозировали еще в среду, 6 февраля, потому что его отказались поддерживать республиканцы.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему США и страны Европы должны поддерживать Украину в войне с Россией. По его словам, помощь нашей стране союзникам следует воспринимать не как благотворительность, а как вклад в безопасность.

Также мы писали, что армия Соединенных Штатов Америки планирует увеличить внутреннее производство 155-мм артиллерийских снарядов и компонентов для того, чтобы поставлять их Украине в 2024-2025 годах. Это сделают, когда законопроект о дополнительных ассигнованиях, предложенный Конгрессом, будет принят.