Сенат США проголосував за розгляд законопроєкту щодо надання допомоги Україні

Сенат США. Фото: Reuters

Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за розгляд фінансового пакета для України у п'ятницю, 9 лютого. Загальна сума допомоги становить 95,3 млрд доларів.

Про це пише The Hill.

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У США все ж проголосували після переговорів, які тривали протягом тижня.

Свої голоси "за" віддали 64 сенатори, а "проти" — 19. Тепер розпочнеться робота над законопроєктом та він просунеться ближче до проходження верхньої палати.

Відомо, що у законопроєкті прописані 60 млрд доларів для України, 14 млрд доларів для безпекової допомоги Ізраїлю, 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу цивільному населенню в Секторі Гази, на Західному березі та в Україні та 4,8 млрд доларів на підтримку союзників в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Лідер республіканців Мітч Макконнелл закликав сенаторів просувати законопроєкт та нагадав про "обов’язок забезпечувати спільну оборону та озброїти наступного головнокомандувача інструментами для використання американської сили".

Водночас від адміністрації Байдена вимагатимуть визначити конкретні цілі, вимоги та показники допомоги Україні.

Макконнелл уточнив, що фінансовий пакет передбачає на оборонні потреби США на 9 млрд доларів більше, аніж просив Байден, і відкидає 4 млрд доларів від того, що Білий дім планував надати Києву як пряму бюджетну підтримку.

Нагадаємо, раніше Сенат США не підтримав законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. До того ж йдеться про нове фінансування для захисту кордонів.

Також аналітики розповіли, що без військової допомоги з боку США Україна протримається пів року. Після цього вона почне програвати, європейські країни не зможуть покрити нестачу зброї.

Крім того, законодавці з країн Північної Європи та Балтії незадоволені тим, що США не виявляють терміновості у наданні допомоги Україні у війні проти РФ. Вони попередили, що у разі перемоги Росії Путін спробує розширити свій вплив на більшу частину Європи, що загрожує виникненням конфлікту з НАТО.